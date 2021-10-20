Тюмень за день: 9 октября

В Тюмени проходит набор в онлайн-школу соцпредпринимательства

Обучение, причем бесплатное, направлено на развитие бизнес-проектов, которые решают социальные проблемы.

В Тюменской области лишь 1,5 % привитых заразились коронавирусом

В регионе привито 633 тысячи человек, из них более 591 тысячи прошли полный курс вакцинации. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 1,5%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Депутаты гордумы положительно оценили работу управ по демонтажу гаражей и погребов в Тюмени

Благодаря этой работе, город становится более безопасным и преображается внешне, уверены депутаты.