Тюмень за день: 9 октября

В Тюмени проходит набор в онлайн-школу соцпредпринимательства
Обучение, причем бесплатное, направлено на развитие бизнес-проектов, которые решают социальные проблемы.
В Тюменской области лишь 1,5 % привитых заразились коронавирусом
В регионе привито 633 тысячи человек, из них более 591 тысячи прошли полный курс вакцинации. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 1,5%, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Депутаты гордумы положительно оценили работу управ по демонтажу гаражей и погребов в Тюмени
Благодаря этой работе, город становится более безопасным и преображается внешне, уверены депутаты.
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