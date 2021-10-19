Возле деревни Маркова в четверг ночью перекроют дорогу на Екатеринбург

21 октября на км 239 федеральной трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень (возле д.Маркова) планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода.

Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы.

Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения с 23:00 до 23:40 21 октября движение будет перекрыто в обоих направлениях.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).