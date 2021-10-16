Тюмень за день: 15 октября

В России началась перепись населения. 100 млн граждан ее могут пройти на портале госуслуг

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. На портале госуслуг электронный переписной лист заполнить можно с 15 октября по 8 ноября.

В лесах Тюменской области за два месяца высадили 3,3 млн сосен

С августа по октябрь в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в Тюменской области посажено свыше 3,3 миллиона сеянцев сосны обыкновенной на площади более 800 га.

Автоинспекторы Тюменской области проводят очередную сплошную проверку водителей на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут сегодня, 15 октября, в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, а также в Уватском, Голышмановском и Омутинском районах.