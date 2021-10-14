Тюмень за день: 14 октября

В тюменских стационарах занято 93% ковидных коек

На сегодняшнее утро в Тюменской области работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%.

Тюменские креативщики затеяли фестиваль, чтобы рассказать о своей индустрии

18 октября в Тюменской области стартует фестиваль креативных индустрий длиною в месяц.

На птицефабрике "Боровской" ввели карантин по птичьему гриппу

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на территории ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" с 13 октября, решение об его отмене может быть принято через 21 календарный день после убоя последней птицы, говорится в соответствующем постановлении губернатора Тюменской области.