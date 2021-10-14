Тюмень за день: 13 октября

В этом году участниками деловой программы форума стали более двух тысяч человек, на выставке представлено около пятидесяти стендов.
Тюмень примет финалистов Всероссийского "Учителя года России - 2022"
Победитель конкурса "Учитель года России -2021" Екатерина Костылева привезла в Тюмень не только Большого хрустального пеликана, но и право региона на проведение в следующем году всероссийского этапа конкурса педагогов.
Количество инцидентов на теплосетях Тюмени сократилось на треть
Система теплоснабжения города работает стабильно. Количество инцидентов на теплосетях по сравнению с предыдущим годом сократилось на 32 %.
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