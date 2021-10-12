Тюмень за день: 12 октября

18:15 12 октября 2021
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В системе теплоснабжения Тюмени позеленеет вода

УСТЭК в Тюмени для проверки системы теплоснабжения добавит в теплоноситель реагент, окрашивающий воду в зеленый цвет, испытания начнутся 14 октября, сообщили в пресс-службе компании.

В Тюмени за месяц сгорело 17 дач

Основные причины пожаров - нарушения в эксплуатации печей, отопительных приборов и короткие замыкания проводки.

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Обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на его имущество стоимостью около 3,7 млн рублей. ПО делу допрошено свыше 50 человек. 

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