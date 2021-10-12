Тюмень за день: 12 октября

В системе теплоснабжения Тюмени позеленеет вода

УСТЭК в Тюмени для проверки системы теплоснабжения добавит в теплоноситель реагент, окрашивающий воду в зеленый цвет, испытания начнутся 14 октября, сообщили в пресс-службе компании.

В Тюмени за месяц сгорело 17 дач

Основные причины пожаров - нарушения в эксплуатации печей, отопительных приборов и короткие замыкания проводки.

Суд рассмотрит дело о взятках экс-главы ГИБДД Тюменской области

Обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на его имущество стоимостью около 3,7 млн рублей. ПО делу допрошено свыше 50 человек.