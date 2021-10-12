Тюмень за день: 12 октября

В системе теплоснабжения Тюмени позеленеет вода
УСТЭК в Тюмени для проверки системы теплоснабжения добавит в теплоноситель реагент, окрашивающий воду в зеленый цвет, испытания начнутся 14 октября, сообщили в пресс-службе компании.
В Тюмени за месяц сгорело 17 дач
Основные причины пожаров - нарушения в эксплуатации печей, отопительных приборов и короткие замыкания проводки.
Суд рассмотрит дело о взятках экс-главы ГИБДД Тюменской области
Обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на его имущество стоимостью около 3,7 млн рублей. ПО делу допрошено свыше 50 человек.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru