Тюмень за день: 8 октября

18:15 08 октября 2021
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Тюменцам рассказали, зачем школам нужны навигаторы детства

Заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук отметила, что советник - это абсолютно новый, но очень важный и недостающий в школьном сообществе человек — "навигатор детства".

Летний мотосезон в Тюмени закроют зрелищным суперкроссом

9 и 10 октября на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4, микрорайон Антипинский) состоятся финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту. Завершат сезон соревнования по самой зрелищной дисциплине "Суперкросс". Начало заездов в 12:00.

Тюменские автоинспекторы задержали тюменку, которая "ушла в себя"

Странную езду девушка объяснила тем, что слушала музыку, не видела и не слышала, чтобы ее останавливали, а на встречную полосу заехала случайно, потому что "ушла в себя".

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