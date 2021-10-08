Тюмень за день: 8 октября

Тюменцам рассказали, зачем школам нужны навигаторы детства

Заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук отметила, что советник - это абсолютно новый, но очень важный и недостающий в школьном сообществе человек — "навигатор детства".

Летний мотосезон в Тюмени закроют зрелищным суперкроссом

9 и 10 октября на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4, микрорайон Антипинский) состоятся финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту. Завершат сезон соревнования по самой зрелищной дисциплине "Суперкросс". Начало заездов в 12:00.

Тюменские автоинспекторы задержали тюменку, которая "ушла в себя"

Странную езду девушка объяснила тем, что слушала музыку, не видела и не слышала, чтобы ее останавливали, а на встречную полосу заехала случайно, потому что "ушла в себя".