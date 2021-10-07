Тюмень за день: 7 октября

В тюменских моногоспиталях свободно 14 % коек
Количество койко-мест зависит от темпов роста заболеваемости и выздоровления пациентов.
Тюменская филармония открыла двери для тех, кто хочет почтить память Антона Шароева
Известный дирижер и сподвижник развития музыкальной культуры в регионе умер 6 октября на 93-м году жизни.
Роспотребнадзор усилил контроль за тюменцами, которые должны находиться на самоизоляции
Сотрудники РПН проверяют, как больные и контактные соблюдают режим самоизоляции. На нарушителей составляют протоколы и предают в суд для принятия решений о наказании.
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