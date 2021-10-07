Тюменская филармония открыла двери для тех, кто хочет почтить память Антона Шароева

В Тюмени 6 октября на 93-м году ушел из жизни известный дирижер и скрипач Антон Шароев. Почтить память маэстро можно в фойе первого этажа Тюменской филармонии 7 и 8 октября с 10 до 16 часов.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири" – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Георгиевич Шароев связал свою жизнь с Тюменью в 1998 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в соболезновании подчеркнул, что именно Антон Шароев вывел тюменскую музыкальную культуру на новую высоту, заложил базу для появления в Тюменской области своей Большой музыки, которую сегодня достойно представляют хоровая капелла, тюменский симфонический оркестр и созданный им камерный оркестр "Камерата Сибири".

"Благодаря Антону Георгиевичу, музыкальная сцена региона встала в один ряд с самыми престижными залами страны, а Тюменская область вошла в графики выдающихся исполнителей, составляющих цвет мировой музыки. Нам всем будет Вас не хватать, Маэстро! Вечная память!", - говорится в соболезновании.