Тюмень за день: 6 октября

Тюменцев приглашают на субботник
Общегородской субботник запланирован на 9 октября.
Тюмень продолжают озеленять тополями и ивами
Новые деревья и живая изгородь появились на нескольких улицах города.
Более 25 тысяч раз оштрафовали тюменцев за незаконную тонировку авто
Некоторым только за этот год пришлось оплатить штаф несколько раз, а один из нарушителей даже отсидел под арестом.
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