Тюмень за день: 6 октября

Тюменцев приглашают на субботник

Общегородской субботник запланирован на 9 октября.

Тюмень продолжают озеленять тополями и ивами

Новые деревья и живая изгородь появились на нескольких улицах города.

Более 25 тысяч раз оштрафовали тюменцев за незаконную тонировку авто

Некоторым только за этот год пришлось оплатить штаф несколько раз, а один из нарушителей даже отсидел под арестом.