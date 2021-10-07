Тюмень за день: 6 октября

18:15 06 октября 2021
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Тюменцев приглашают на субботник

Общегородской субботник запланирован на 9 октября.

Тюмень продолжают озеленять тополями и ивами

Новые деревья и живая изгородь появились на нескольких улицах города.

Более 25 тысяч раз оштрафовали тюменцев за незаконную тонировку авто

Некоторым только за этот год пришлось оплатить штаф несколько раз, а один из нарушителей даже отсидел под арестом.  

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