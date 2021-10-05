Тюмень за день: 5 октября

Екатерина Костылева из Тюменской области станет советником министра просвещения РФ
Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" ведет уроки физики в Тюменской гимназии № 16. Отличная новость для педагогического сообщества в профессиональный праздник и в целом для региона.
Первые жители появились на тюменском Марсе
Совсем скоро у обладателей квартир в доме Марс начнется новая жизнь - стартует выдача ключей в самом звездном микрорайоне Тюмени.
У уличных торговцев в Тюмени изъяли 646 кг овощей и фруктов
В Тюмени прошел очередной рейд по уличным торговцам. У нарушителей было изъято и утилизировано 646,4 кг овощей и фруктов, сообщили в администрации города.
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