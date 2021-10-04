Тюмень за день: 4 октября

В сентябре тюменцы больше всего были недовольны отсутствием тепла
ЦУР опубликовал статистику жалоб жителей Тюменской области за сентябрь. Топ-5 тем обращений граждан возглавила сфера ЖКХ.
В Тюмени организовали клуб для самозанятых
В Тюмени решили сформировать сообщество самозанятых и создали для этого клуб. Очередная встреча пройдет 7 октября в мультицентре "Моя территория". Участникам, кто уже в деле или только думает о том, чтобы поработать на себя, обещают интересный и полезный контент.
В Тюменской области проведут проверку системы оповещения населения
Сирены сработают 6 октября, в 10:40. Пугаться не стоит, а вот радио или телевизор включить и прослушать сообщение - желательно.
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