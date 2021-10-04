В Тюменской области проведут проверку системы оповещения населения

6 октября 2021 года на территории Тюменской области будет проведена комплексная проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом эфира телевещания.
Проверка начнется в 10:40 (время местное). Услышав сигнал "Внимание! Всем!", жители региона должны включить радио или телевизор и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru