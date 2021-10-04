В Тюменской области проведут проверку системы оповещения населения

14:35 04 октября 2021
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6 октября 2021 года на территории Тюменской области будет проведена комплексная проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом эфира телевещания.

Проверка начнется в 10:40 (время местное). Услышав сигнал "Внимание! Всем!", жители региона должны включить радио или телевизор и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

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