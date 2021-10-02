В Тюмени проходит сплошная проверка водителей

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет сегодня в Тюмени. Автоинспекторы оценивают состояние водителей на отдельном участке улично-дорожной сети.

В Госавтоинспекции сообщили, что рейды по выявлению пьяных автомобилистов проходят в выходные дни во всех городах и районах региона. Минувшей ночью сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 15 водителей в состоянии опьянения, в том числе 8 из них в областном центре.