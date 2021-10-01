Улицу Хохрякова от улицы Челюскинцев до Кирова в Тюмени сделали двухсторонней

16:41 01 октября 2021
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www.tyumen-city.ru
| Фото: www.tyumen-city.ru

Двухстороннее движение транспорта по улице Хохрякова организовано на участке от улицы Челюскинцев до Кирова для увеличения пропускной способности улицы Челюскинцев со стороны заречной части города.

Дорожно-транспортная ситуация по улице Челюскинцев ухудшилась в связи ремонтом ул. Володарского. Изменение организации дорожного движения на данном участке будет действовать на период производства работ, пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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