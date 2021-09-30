Тюмень за день: 30 сентября

18:15 30 сентября 2021
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Жители Тюмени вместе с губернатором могут попасть в новые "Ёлки"

2 октября в городе пройдут народные съёмки восьмой части популярной новогодней комедии "Ёлки". Начало в 19:00. Ка записаться?

Судебные приставы за один рейд собрали с алиментщиков 1,2 млн рублей долгов перед детьми

Пятеро из них так дорожат автомобилями, что сразу произвели оплату своих долгов в полном объеме — общая сумма перечисленных алиментных платежей с рейда составила 1,2 млн рублей, сообщили в УФССП.

В Тюмени подсветят шесть храмов и мост

Центральная часть города станет еще ярче и безопаснее.

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