В пригороде Тюмени ночью на час перекроют федеральную трассу

На автодороге Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск будет перекрыто движение. 3 октября планируются работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода на 17 м автомобильной дороги общего пользования федерального значения. Движение будет закрыто в течение часа с 00.00 до 01.00.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200- 63-06.