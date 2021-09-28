Тюмень за день: 27 сентября

В Тюмени снесли 80 аварийных домов

С начала 2021 года в Тюмени ликвидировано 80 расселенных аварийных домов, сообщили в администрации города.

Тюменское трио не помогло сборной: наши мини-футбольные парни едут домой

Сборная России по мини-футболу по пенальти уступила Аргентине в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 4:5, основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1.

"Ноль Плюс", у которого нет границ, будет неделю фестивалить в Тюмени

Открытие VIII Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" состоялось 26 сентября в ДК "Нефтяник". В течение недели "Ноль плюс" представит 103 фильма из 35 стран, показы которых запланированы более чем в 30 регионах России.