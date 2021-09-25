Тюмень за день: 24 сентября

С 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

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