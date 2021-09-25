Тюмень за день: 24 сентября

18:15 24 сентября 2021
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Депутаты гордумы считают стабильной бюджетную систему Тюмени

Устойчивое развитие экономики позволило увеличить основные параметры бюджета 2021 года. Уточненные цифры выглядят следующим образом: доходы запланированы в объеме 33,5 млрд рублей, расходы – 37,3 млрд рублей. 

В Тюменской области до 24 октября продлили режим коронавирусных ограничений

С 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

Прокуратура проверила долгострои "Сибстройсервиса"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролировал строительство многоквартирных домов, возводимых АО "Сибстройсервис" с участием средств дольщиков.

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