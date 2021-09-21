В Тюмени мусор вывезли после сообщения жительницы

13 сентября в результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и Администрации города Тюмени был выполнен вывоз мусора во дворе многоквартирных домов.
В городском сообществе Тюмени ВКонтакте появился комментарий жительницы с жалобой на несистематический вывоз мусора по адресу: улица Ямская, 57. В частности, тюменка пожаловалась на контейнеры для твердых бытовых отходов, которые были полностью заполнены. В доказательство своих слов, женщина прислала фотографию мусорных баков.
Центр управления регионом Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу и передал её в работу Администрации города Тюмени. Вывоз отходов и очистка площадки были выполнены в этот же день.
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