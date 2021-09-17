Тюмень за день: 16 сентября

На улице Мельникайте в Тюмени открыли новую полосу для движения
Дополнительная полоса для движения по улице Мельникайте в сторону улицы Дружбы открыта ночью, транспорт по ней движется в два ряда. Теперь проезжать этот участок дороги стало быстрее и удобнее, отмечают в госавтоинспекции.
В Тюмени открывают четыре новых детсада
Юных тюменцев примут четыре новых детских сада в разных микрорайонах города. Места в них уже получили более 2 тысяч детей.
Организаторы кибефеста рассказали, кто будет биться за победу
Тюменцев приглашают поболеть за игроков и оценить костюмы участников косплей-конвента.
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