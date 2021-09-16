ТюмГУ празднует 91 день рождения

16 сентября Тюменский государственный университет отмечает свой 91-й день рождения. Сегодня ТюмГУ – ведущий вуз России, дающий современное качественное образование, создающий условия для эффективной научно-исследовательской деятельности, говорится на сайте вуза.
В поздравлении сотрудникам и студентам университета ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил, что вуз активно участвует не только в научной, но и культурной жизни региона:
Университет участвует в стратегических программах развития региона и страны, является точкой сборки межрегионального Западно-Сибирского НОЦ. На базе ТюмГУ открыт первый в стране карбоновый полигон. При этом вуз активно включен в культурную повестку региона, способствует созданию креативных индустрий.
В день рождения Alma mater хочу пожелать сотрудникам, преподавателям и студентам, чтобы каждый день, проведенный в этих стенах, дарил массу ярких эмоций, приятных знакомств и блистательных идей!
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