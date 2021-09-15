В Тюмени готовятся к трехдневной викторине с подарками

17, 18 и 19 сентября каждый житель города может поучаствовать в викторине фестиваля "Тюменская осень" и при правильных ответах получить призы.

Карточки с вопросами уже закладываются в специальные боксы. За корректностью процесса наблюдают представители общественных организаций, сообщили в администрации города.

"Мы смотрим за тем, чтобы вся процедура по раскладке карточек проводилась честно и добросовестно. Здесь все прозрачно, работа организована строго по инструкции. Надеемся, что тюменцы примут активное участие в викторине, особенно ветераны, ведь у них большой жизненный опыт, и они смогут с лёгкостью ответить на вопросы о любимом городе", – отметил председатель городского совета ветеранов Герман Смирнов.

Подробности об участии и местах проведения викторины можно узнать на сайте городской администрации.