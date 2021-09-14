Тюмень за день: 14 сентября

Сакевич рассказал, что посмотреть на TNF

Большой популярностью у гостей Тюменского нефтегазового форума (TNF) традиционно пользуется выставка, на которой различные российские компании представляют свои новейшие разработки.

Родители убитой школьницы, у которых опека собирается забрать детей, не явились в суд

В Ленинском районном суде Тюмени 14 сентября состоялось первое заседание по делу о лишении родительских прав матери и отца погибшей 8-летней девочки.