Тюмень за день: 9 сентября

"Россия" открывает рейсы в Египет из Тюмени и других регионов
Первый рейс на курорты Красного моря из Тюмени запланирован на 13 сентября, сообщили в пресс-службе компании.
В СУЭНКО рассказали, сколько в Тюмени электромобилей
В 2016 году в Тюмени было зарегистрировано три электромобиля, на сегодня их почти 200, за два года потребление электроэнергии на зарядках СУЭНКО выросло почти в 4,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.
На набережной Тюмени проведут тренировку по оказанию первой медпомощи
Всемирный день первой помощи в субботу, 11 сентября, тюменцы отметят профилактической акцией "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!"
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