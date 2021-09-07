Тюмень за день: 7 сентября

Владимир Путин вручил тюменцу медаль за отвагу на пожаре

В региональном управлении МЧС рассказали, что награду Александр Захаров получил за грамотную организацию тушения пожара в районе поселка Андреевский в мае этого года, благодаря чему удалось уберечь от огня склады ТВВИКУ.

Улицу Монтажников в Ново-Патрушево открыли для движения транспорта

Новая дорога соединяет район с кольцом по улице Федюнинского. Строительство шло в рамках федеральной программы "Стимул". Дорога, протяжённостью 1,26 км, имеет четыре полосы движения, разделительную полосу, уличное освещение и ливневую канализацию.

В Тюмени арестовали насильника, который убил свою жертву 19 лет назад

Тюменский следком сообщил о раскрытии преступления, совершенного в Тюмени в сентябре 2002 года.