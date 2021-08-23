Тюмень за день: 23 августа

18:15 23 августа 2021
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МЧС предупреждает тюменцев об аномальной жаре

Средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на 10 и более градусов до 25 августа.

На набережной в Тюмени обустраивают парк Столиц

Он откроется в этом году у жилого комплекса "Европейский берег".

СУП-2021: 5 млрд рублей инвестиций, международное сотрудничество и поддержка молодых предпринимателей

В Тюмени подвели итоги девятого по счету предпринимательского форума, который за годы своего существования стал международным.

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