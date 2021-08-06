Тюмень за день: 5 августа

В Тюмени продлили ограничения по оказанию плановой медпомощи

Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене.

Тюменцы создали сайт, где можно выбрать питомца из приюта

Не все приюты ведут соцсети, не обо всех таких заведениях жители города знают, а на сайте много разной информации, которая поможет разобраться в различных вопросах: где взять питомца, как его содержать и как за ним ухаживать, чем можно помочь приютам.

Арт-объект о вакцинации установят на площади в Тюмени

Горожанам предлагают с 12 до 15 часов привиться вакциной "Спутник V", а после поучаствовать в акции — свою противомикробную маску с датой вакцинации повесить на арт-объект, а себе взять новую, так как масочный режим обязателен для всех, средства индивидуальной защиты должны использовать даже привитые.