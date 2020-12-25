Мошенник уговорил тюменку оформить несколько кредитов и похитил 100 тысяч рублей

17:31 25 декабря 2020
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Жительница Тюмени лишилась крупной суммы, доверившись мошеннику.

53-летней женщине позвонили с неизвестного абонентского номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что некто пытается снять деньги со счета тюменки.

Мошенник, используя психологическую тактику, уговорил женщину оформить кредит в нескольких банках на ее имя. После он указал определенный алгоритм действий, который должна совершить женщина. Доверчивая тюменка перевела деньги через банкомат. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники
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