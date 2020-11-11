В Тюмени установится минусовая температура

09:11 11 ноября 2020
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Сегодня, 11 ноября, в Тюмени днём до минус трёх градусов, преимущественно пасмурно, вероятен небольшой снег, ветер северо-западный до 10 м/с.

В четверг и пятницу, 12 и 13 ноября, в городе от минус трёх до минус шести градусов в дневное время, в пятницу вероятен снегопад.

В субботу, 14 ноября , в городе днём до минус шести градусов,  небольшой снег в течение дня, пасмурно, в воскресенье, 15 ноября, в Тюмени днём до минус десяти градусов, пасмурно, без осадков.

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