Тюмень за день: 17 августа

В Тюмени открываются для посещения музеи, аттракционы и кинотеатры

Тюменская область перешла на третий этап снятия "коронавирусных" ограничений, однако режим повышенной готовности продлен до 31 августа - масочный режим обязателен для всех в местах общего пользования, магазинах и общественном транспорте.

Тюменская почта готова принять на работу 40 новых сотрудников

Половина вакансий - в областной столице. Спрос на почтальонов и операторов возник из-за спроса на доставку корреспонденции и увеличения времени работы городских отделений связи.

5 млрд рублей выделила Тюменская область на реализацию жилищных программ

В стадии строительства в регионе находится 3,092 млн. кв. метров многоквартирных домов. В 2020 году в Тюменской области запланировано ввести 1 млн 756 тыс. кв. метров жилья.