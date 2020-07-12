Две тюменки совершат автопробег до Алтая

Более шести тысяч километров планируют преодолеть тюменки Альфия Кабирова и Рамиля Канбекова. В путешествии до Алтая они отправятся 12 июля вместе с детьми от 4 до 17 лет.

"Мы хотим привлечь внимание к тому, что возможности женщин гораздо шире, чем принято считать. Автопутешествия позволяют узнать свою страну поближе. Потратив наименьшее количество денег, можно получить максимальное количество впечатлений", - рассказала Альфия Кабирова.

Маршрут пройдет через города Тюмень – Омск – Новосибирск – Горно-Алтайск. Далее тюменцы планируют побывать в поселке Катунь, посетят Кату-Ярык, долину реки Чулышман и южный берег Телецкого озера. Размещаться они планируют в палатках.

"Мы еще прорабатываем маршрут, но предпочтение отдаем местам без туристической инфраструктуры, где нет связи и электричества. Часть дороги - вдоль реки Чулышман - будет грунтовой, это будет легкое бездорожье. Автопутешествие – это много свободы, возможность быть вместе, почувствовать близость со своей семьей", - добавила она.

Как пишет "Тюменская линия", путешествие займет две недели, фото и видео о поездке тюменки будут выкладывать на своей странице в Instagram.