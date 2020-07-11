В Каскаре строят квартальные сети водоснабжения

Квартальные сети водоснабжения в селе Каскара Тюменского района будут построены до конца 2020 года.
Этот объект, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является одним из первоочередных мероприятий концессионного соглашения с ООО "Тюмень Водоканал".
В документе прописан перечень работ до 2024 года. Предполагается, что будут созданы условия для подключения к централизованным сетям водоснабжения домовладений 22 тыс. 235 жителей, пишет "Тюменская линия".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru