В Каскаре строят квартальные сети водоснабжения

08:37 11 июля 2020
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фото пресс-службы Росводоканал Тюмень

Квартальные сети водоснабжения  в селе Каскара Тюменского района будут построены до конца 2020 года.

Этот объект, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является одним из первоочередных мероприятий концессионного соглашения с ООО "Тюмень Водоканал".  

В документе прописан перечень работ до 2024 года. Предполагается, что будут созданы условия для подключения к централизованным сетям водоснабжения домовладений 22 тыс. 235 жителей, пишет "Тюменская линия".

Теги: водоснабжение
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