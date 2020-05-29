Тюмень за день: 29 мая

Воспитанник одного из детсадов Тюменской области заразился от отца коронавирусом

В детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников 2013 года рождения подтвердился тест на COVID-19.

В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 1 580 случаев заболевания COVID-19. 783 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Предпринимателей Тюмени освободят от арендной платы на два месяца

На майском заседании Тюменской гордумы депутаты одобрили новые льготы для организаций и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество, а также для арендодателей, которые в апреле-мае снизили плату арендаторам. В связи с этим бюджет города недополучит, по предварительным подсчетам, более 68 млн рублей.