Тюмень за день: 29 мая

Воспитанник одного из детсадов Тюменской области заразился от отца коронавирусом
В детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников 2013 года рождения подтвердился тест на COVID-19.
В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 1 580 случаев заболевания COVID-19. 783 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.
Предпринимателей Тюмени освободят от арендной платы на два месяца
На майском заседании Тюменской гордумы депутаты одобрили новые льготы для организаций и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество, а также для арендодателей, которые в апреле-мае снизили плату арендаторам. В связи с этим бюджет города недополучит, по предварительным подсчетам, более 68 млн рублей.
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