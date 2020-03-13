Мошенники прислали тоболячке часы вместо заказанного принтера

В Тобольске полиция пытается установить личность злоумышленника, приславшего женщине не тот товар, который она заказала.
В социальных сетях тоболячка приобрела у продавца ручной принтер. Он выполнил обязательства и отправил посылку вовремя. Однако вместо принтера женщина получила наручные часы, сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Жителям Тюменской области рекомендуют быть предусмотрительными при покупке товаров в социальных сетях, делать их осознанно и на проверенных сайтах.
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