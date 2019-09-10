Движение по мосту Челюскинцев полностью возобновлено

09:16 10 сентября 2019
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В Тюмени открыто автомобильное движение по мосту в створе улицы Челюскинцев. Частично мост был закрыт для транспорта в связи с выполнением строительно-монтажных работ с 16 июля.

"На сегодняшний день выполнен ремонт проезжей части, проведена окраска пролетных строений. Ремонтные работы продолжатся под мостом, будут отремонтированы и окрашены опоры. Это не помешает автомобильному движению по мосту", — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Работы продлятся до середины ноября. 

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