Движение по мосту Челюскинцев полностью возобновлено

В Тюмени открыто автомобильное движение по мосту в створе улицы Челюскинцев. Частично мост был закрыт для транспорта в связи с выполнением строительно-монтажных работ с 16 июля.
"На сегодняшний день выполнен ремонт проезжей части, проведена окраска пролетных строений. Ремонтные работы продолжатся под мостом, будут отремонтированы и окрашены опоры. Это не помешает автомобильному движению по мосту", — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Работы продлятся до середины ноября.
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