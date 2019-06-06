В Тюменской области ожидаются сильный ветер и дождь

Неблагоприятные погодные явления прогнозируют синоптики на пятницу, 7 июня, на юге Тюменской области.

По сведениям Тюменского гидрометеоцентра, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с, днем до 15–20 м/с, температура ночью +8°C...+13°C, днем +16°C...+21°C.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Тюменцам советуют ограничить проведение работ на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, во время грозы не пользоваться электроприборами.