Тюменцев предупреждают об усилении ветра

Завтра, 5 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре.

В среду ночью в Тюмени сильный дождь, днем дождь, гроза, ветер от юго-восточного до северо-восточного, 7–12 м/с, температура +7ºС...+9ºС, днем +14ºС...+16ºС.

Напомним, что по прогнозу синоптиков дожди будут держаться в Тюмени почти всю неделю.