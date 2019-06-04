Тюменцев предупреждают об усилении ветра

Завтра, 5 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре.
В среду ночью в Тюмени сильный дождь, днем дождь, гроза, ветер от юго-восточного до северо-восточного, 7–12 м/с, температура +7ºС...+9ºС, днем +14ºС...+16ºС.
Напомним, что по прогнозу синоптиков дожди будут держаться в Тюмени почти всю неделю.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru