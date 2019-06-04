Тюменцев предупреждают об усилении ветра

15:45 04 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Завтра, 5 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре.

В среду ночью в Тюмени сильный дождь, днем дождь, гроза, ветер от юго-восточного до северо-восточного, 7–12 м/с, температура +7ºС...+9ºС, днем +14ºС...+16ºС.

Напомним, что по прогнозу синоптиков дожди будут держаться в Тюмени почти всю неделю.

Теги: ветер , погода
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