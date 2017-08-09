Тюмень за день: 8 августа

В Тюмени откроют трассу для гонки роботов

Трасса с лабиринтом и башней для гонки роботов подготовлена к первым детско-юношеским робототехническим соревнованиям "Кубок РТК:Тюмень", которые пройдут в Тюмени в сентябре.

Тюменские дети чаще всего рождаются в среду

За полгода в Тюменской области появилось на свет 11 тысяч малышей: 5 643 мальчика и 5 300 девочек. Самым плодовитым месяцем стал июль. Только в перинатальном центре Тюмени в этом месяце родилось 823 ребенка. Самым любимым днем недели для рождения стала среда.

Полицейские Тюмени обнаружили грузовик с поддельным алкоголем

Более 26 тысяч бутылок с поддельной маркировкой нашли полицейские в грузовом автомобиле на территории торговой базы по улице Элеваторной в Тюмени 3 августа.

Тюменские полицейские и активисты ОНФ провели зарядку в детском лагере

Всероссийская акция "Зарядка со стражем порядка" прошла сегодня, 8 августа, в детском центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал", расположенном под Тюменью. Акция является ежегодной и приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается в России 12 августа.