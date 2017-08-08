Тюменские полицейские и активисты ОНФ провели зарядку в детском лагере

Всероссийская акция "Зарядка со стражем порядка" прошла сегодня, 8 августа, в детском центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал", расположенном под Тюменью.

Акция является ежегодной и приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается в России 12 августа. "Зарядка со стражем порядка" направлена на пропаганду здорового образа жизни, воспитание подрастающего поколения на лучших примерах и достижениях российских спортсменов-полицейских.

В этом году в массовой зарядке приняли участие тюменские спортсмены-полицейские, футболисты, члены Общественного совета при МВД Тюмени и активисты Общероссийского народного фронта. Вместе они продемонстрировали детям физические упражнения, которые помогут настроить организм на продуктивный день.

"Зарядка – лучший способ взбодриться, чтобы целый день провести на подъеме. К сожалению, сейчас об этом помнят немногие, а еще меньше людей начинают свое утро с физкультуры. Важно, что тюменские спортсмены и полицейские проводят такие мероприятия, пропагандируют здоровый образ жизни и учат детей правильным упражнениям", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин, принявший участие в акции.