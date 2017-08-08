Тюменские дети чаще всего рождаются в среду

За полгода в Тюменской области появилось на свет 11 тысяч малышей: 5 643 мальчика и 5 300 девочек. Самым плодовитым месяцем стал июль. Только в перинатальном центре Тюмени в этом месяце родилось 823 ребенка. Самым любимым днем недели для рождения стала среда.

Судя по данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования, первого ребенка женщины предпочитают рожать в возрасте 27 лет, а второго и последующих детей в возрасте 34-35 лет. Двойни родились в 114 семьях, а 3 женщины сразу стали мамами троих детей. Средний рост новорождённых составил 52.35 см, вес – 3,35 кг.

В 2017 году в рамках программы "Родовой сертификат" медицинским организациям перечислено более 99 млн рублей. Напомним, благодаря родовому сертификату беременная может выбрать женскую консультацию, в которой она предполагает встать на учёт и наблюдаться по беременности, а также выбрать родильный дом и получать диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Для медучреждений - это дополнительная финансовая поддержка. В Тюменской области 28 лечебно-профилактических учреждений являются участниками этой программы. Сертификат выдаётся независимо от того работает женщина или нет. Родовой сертификат состоит из четырех талонов, полная стоимость которого составляет 11 000 руб.

До конца года планируют стать мамами более 10 тысяч жительниц Тюменской области, отмечает пресс-служба ТФОМС.