Активисты очистят Полевой пруд от мусора

Экологическая акция по очистке от мусора береговой полосы Полевого пруда, расположенного в районе улиц Мельзаводской – Полевой, пройдет 28 апреля в Тюмени. Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

Стать участниками субботника могут все желающие. Организаторы обеспечат активистов необходимым инвентарем.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 12, или по телефону: 29-78-47, сообщили в департаменте городского хозяйства.