Активисты очистят Полевой пруд от мусора

09:36 11 апреля 2017
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Экологическая акция по очистке от мусора береговой полосы Полевого пруда, расположенного в районе улиц Мельзаводской – Полевой, пройдет 28 апреля в Тюмени. Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

Стать участниками субботника могут все желающие. Организаторы обеспечат активистов необходимым инвентарем.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо обратиться по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 12, или по телефону: 29-78-47, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Теги: благоустройство , субботник
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