В праздники изменится режим работы тюменских поликлиник

23 февраля и 8 марта медицинские учреждения Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Принимать пациентов будет дежурный врач, будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

22 февраля и 7 марта рабочий день в поликлиниках будет на 1 час короче. 24 февраля они будут работать с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделения и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику, сообщают в тюменском департаменте здравоохранения.

Подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.