Тюменский музей приглашает студентов на квесты

Квесты, посвященные Дню российского студенчества, будут проходить в тюменских музеях с 25 января по 10 февраля.

Музей "Городская дума" (Ленина, 2) приглашает на зимний квест "Не будите спящего медведя". Студентам предстоит проявить смекалку и находчивость, знакомясь не только с музеем, но и с интересными фактами, связанными с образом медведя. Обязательное условие – команда не менее 15 человек. Запись по телефону: 46-11- 59.

Музей изобразительных искусств проведет серию квестов "Сумасшедший фотограф". По сюжету сумасшедший фотограф изобрел уникальную вспышку, которая при съемке засветит ценные экспонаты музея. В течение суток после того, как картина отснята, она начинает терять свою яркость и, спустя 24 часа, рассмотреть ее невооруженным взглядом уже не представляется возможным. Никто не знает, как выглядит преступник. Известно лишь, что сумасбродный фотограф будет засвечивать картины постепенно, и планирует начать с самой ценной. Участникам квеста предстоит вычислить, какой экспонат окажется в опасности первым. В пресс-службе музея отметили, что соревноваться могут не более 6 команд, в составе каждой должно быть от 1 до 6 человек. Справки по телефону: 45-35- 91.