Тюменцы узнают, как встречали Новый год на фронте

Тюменские организаторы шествия "Бессмертный полк России" запустили в сети хэштег #новыйгоднафронте. В группе в соцсети ВКонтакте можно не только узнать историю международного шествия, но и почитать о том, как праздновали Новый год на фронте и какие подарки получали из тыла.

Первым своей историей поделился ветеран Великой Отечественной войны Александр Рычков: "Новый год отмечали, но не так, как сейчас. Не было огромного стола и прочего. Командир раздал подарки, которые привезли из тыла: кому варежки, кому носки, и стакан водки каждому. Так и отметили. Друг другу подарков не делали: не из чего было. И хотя Новый год не был праздником, который как-то особо отмечался, было приятно получить подарки от родных... Я начинал еще больше понимать, за что сражаюсь, что за мной Родина, мои родные и близкие".

В пресс-службе коворкинга "Моя территория" отметили, что остальные истории также будут опубликованы.