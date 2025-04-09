В Тюменской области задержан наркокурьер с пятью килограммами метадона

Экипаж ГАИ в селе Исетское остановил Kia Ceed для проверки документов у водителя. За рулем оказался уроженец одной из соседних стран, 1994 года рождения. В процессе общения с полицейскими он явно начал нервничать, что вызвало подозрения у автоинспекторов.

Решив, что мужчина может перевозить запрещенные вещества, они провели личный досмотр и осмотр автомобиля. В присутствии понятых в салоне хэтчбека была найдена лопата, а под обшивкой двери багажника — пять свертков с порошком общей массой около пяти кг, экспертиза показала, что это метадон.

Подключившиеся к делу сотрудники УНК выяснили, что подозреваемый вёз наркотики из Москвы в Новосибирск с целью дальнейшей продажи, действуя по указанию неустановленного куратора.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, что может грозить до 15 лет лишения свободы. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.