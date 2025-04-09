Бывший сотрудник украл на ферме телят, теперь ему грозит пятилетний срок

В Упорово на местное сельхозпредприятие наведался вор, представитель организации обратился в полицию, сообщив о пропаже двух телят. Ущерб – 53 000 рублей.

Полиция не заставила себя ждать и вскоре установила подозреваемого: им оказался 34-летний местный житель с криминальным прошлым. Как выяснили следователи, мужчина раньше работал на этом же предприятии и знал, где держат животных.

Как рассказали в пресс-службе областного УВД, в темное время суток он пробрался на ферму, увел двух телят: одного оставил себе, а второго продал. Но справедливость восторжествовала – оба теленка уже вернули законному владельцу.

Теперь против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему назначена подписка о невыезде. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.