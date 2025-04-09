В Тюмени задержан серийный воришка. Он обокрал 10 магазинов

Тюменские полицейские раскрыли серию краж в крупных сетевых магазинов по продаже электроники и бытовой техники. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, проанализировали почерк преступлений - и установили личность подозреваемого, ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя.

Как сообщает пресс-служба УВД по Тюменской области, задержанный действовал просто: заходил в магазин, подходил к стеллажу с товарами, складывал в пакет или сумку умные колонки, джойстик, игровой диск, системный блок и спешно покидал помещение, минуя кассу. Похищенное позже продавал случайным прохожим. В ходе расследования полицейские установили причастность подозреваемого аж к десяти аналогичным эпизодам. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации, горе-воришку ждет до двух лет лишения свободы.