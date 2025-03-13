Пострадавших при взрыве дома из Тобольска доставили в Тюмень

19:25 13 марта 2025
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"13 марта  два пациента были доставлены из Областной больницы №3 (г. Тобольск) в профильное отделение Областной клинической больницы №1 (г. Тюмень) Тюменским центром медицины катастроф. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: крайне тяжелое", - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее сообщалось, что при хлопке газа внутри частного дома в Тобольске пострадали женщина и ее ребенок. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

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