В Тобольске от взрыва частного дома пострадали многоквартирные дома

18:57 12 марта 2025
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Частный жилой дом взорвался на улице Октябрьской, 33 в Тобольске, ударной волной выбило окна в многоквартирных домах на этой же улице, предварительно в результате происшествия пострадали двое.

В Тобольске из-за хлопка бытового газа в частном доме произошло обрушение с последующем возгоранием. Предварительно, пострадали два человека, из них один ребенок. Вагин сообщил, что пострадавшие доставлены в ОБ-3.

В МЧС сообщили, что пожар на 100 квадратах локализован. 

Теги: МЧС , Тобольск
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