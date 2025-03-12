В Тобольске от взрыва частного дома пострадали многоквартирные дома

Частный жилой дом взорвался на улице Октябрьской, 33 в Тобольске, ударной волной выбило окна в многоквартирных домах на этой же улице, предварительно в результате происшествия пострадали двое.

В Тобольске из-за хлопка бытового газа в частном доме произошло обрушение с последующем возгоранием. Предварительно, пострадали два человека, из них один ребенок. Вагин сообщил, что пострадавшие доставлены в ОБ-3.

В МЧС сообщили, что пожар на 100 квадратах локализован.